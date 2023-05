Internazionali BNL d’Italia 2023, Bronzetti esce di scena al primo turno: passa Kovinic

Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia, sconfitta per mano di Danka Kovinic con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, al termine di una battaglia durata 2 ore e 19 minuti. Il primo set mette in mostra tutta la differenza che c’è tra le due giocatrici, al momento, in termini di fiducia: Kovinic scende in campo tranquilla, gioca il suo tennis in maniera precisa e mette alle corde Bronzetti, che in un batter d’occhio si trova a rincorrere e sotto 5-1. A quel punto, una piccola reazione da parte della romagnola arriva, ma è troppo tardi per insinuare dubbi nella testa della montenegrina, che chiude per 6-3 dopo 39 minuti quasi dominati. La numero 98 del mondo ha il compito di farsi forza e di cercare di dare tutto quello che ha in quest’incontro, e difatti la seconda frazione parla tutt’altra lingua rispetto alla prima. Dopo un break iniziale ottenuto da Kovinic, Bronzetti si prende la scena e conquista i successivi tre giochi, iniziando a far gara di testa nel set e riuscendo ad arrivare al traguardo prima di essere ripresa: 6-3. Si va, dunque, al terzo set e qui assistiamo nuovamente ad un colpo di scena: l’italiana, infatti, non tiene più la battuta nemmeno una volta e, nonostante qualche break ottenuto, non può fare di evitare l’inevitabile. Kovinic chiude 6-3 3-6 6-3 e conquista un pass per il secondo turno.