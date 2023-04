Milan-Empoli 0-0, la delusione nella reazione di Tiziano Crudeli (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 52

Nuova battuta d’arresto per il Milan, che a San Siro non va oltre lo 0-0 contro l’Empoli e vede complicarsi la lotta per un posto alla prossima Champions League. Di seguito la reazione di Tiziano Crudeli, opinionista tifoso su 7 Gold, che si dispera per il pareggio a reti bianche della sua squadra del cuore in diretta tv.