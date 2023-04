Milan-Empoli 0-0, la telecronaca di Mauro Suma (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 3

Sembrava essere tornato il vero Milan la scorsa settimana con il netto successo ai danni del Napoli. E invece arriva una battuta d’arresto per i rossoneri, che non riescono a superare in casa l’Empoli, pareggiando per 0-0. Nuova delusione per Mauro Suma, telecronista e direttore di Milan Tv: questa la sua reazione.