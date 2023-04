Probabili formazioni Torino-Roma: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Roma, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. Una sfida dai mille significati, soprattutto per Andrea Belotti, ex capitano granata e attuale centravanti di scorta di Mourinho. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.

TORINO – Da valutare Ilic, ma dovrebbe recuperare. Vlasic e Radonjic sono pronti alle spalle di Sanabria. Singo e Rodriguez agiranno sulle corsie laterali del 3-4-1-2 di Juric.

ROMA – Mourinho ritrova quattro squalificati: Cristante, Mancini, Ibanez e Kumbulla. Non è una gara qualunque per Andrea Belotti, ma Abraham al momento sembra favorito sul Gallo, ancora a secco di gol in Serie A in questa stagione. Panchina per Solbakken, El Shaarawy e Wijnaldum, protagonisti contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Ballottaggi: Ilic 55% – Linetty 45%

Indisponibili: Zima, Karamoh, Miranchuk, Vieira, Ilic (in dubbio), Aina

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham

Ballottaggi: Abraham 60% – Belotti 40%;

Indisponibili: Karsdorp.

Squalificati: –