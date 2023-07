Milan, domani nuovi contatti con il Valencia per Musah

La campagna acquisti del Milan non si ferma e il prossimo obiettivo potrebbe essere Yunus Musah, centrocampista del Valencia. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, è previsto per la giornata di domani un nuovo contatto tra le due dirigenze per cercare di avvicinarsi a un’intesa. Per il calciatore di nazionalità statunitense ma con passaporto comunitario il Valencia gradirebbe qualcosa in più rispetto ai 13 milioni più 4 di bonus che i rossoneri avevano offerto nelle scorse settimane.