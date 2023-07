Roma, Aouar: “Sono ambizioso, qui ci sono grandi giocatori ma non temo la concorrenza”

“So che qui ci sono tanti grandi giocatori, ma oltre ad essere umile sono anche ambizioso e mi sento pronto. Posso adattarmi in vari ruoli, sia a centrocampo che sulla trequarti”. Sono le parole del nuovo acquisto giallorosso Houssem Aouar riportate dalla Gazzetta dello Sport. Per il calciatore ex Lione subito un gol e un assist nella prima amichevole dei giallorossi. Poi, parla del feeling con l’allenatore: “Mi sto ambientando benem , il mister vuole lavorare molto, bisogna correre”.