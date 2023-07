Atalanta, Zappacosta: “Volevamo tornare in Europa, c’è voglia di fare bene nel gruppo”

“L’Europa ci è mancata, ma adesso abbiamo la possibilità di farci valere”. Dal ritiro dell’Atalanta Davide Zappacosta ha fissato gli obiettivi della sua squadra, che tornerà a giocare le coppe in Europa League. “C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di ripartire, come squadra vogliamo toglierci tante soddisfazioni. Io cerco sempre di scherzare per fare gruppo, per far capire ai giovani che siamo una famiglia, poi però in campo bisogna spingere”.