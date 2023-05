Milan-Cremonese 1-1, la reazione di Tiziano Crudeli al pareggio dei rossoneri (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

La reazione di Tiziano Crudeli al pareggio per 1-1 tra Milan e Cremonese nel match valevole per la 33^ giornata di Serie A 2022/2023. Serata poco felice per il noto tifoso milanista, che si consola con il gol di Messias e con la sconfitta evitata, ma mastica amaro per una prestazione piuttosto deludente e per la mancata vittoria. “Ciao Champions” il commento in studio dopo il gol del momentaneo vantaggio di Okereke, seguito però da un ottimista “Aspetta“. Ecco gli highlights con il commento del giornalista tifoso rossonero di 7 Gold.