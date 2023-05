Verona-Inter 0-6, Tramontana esulta: la corsa Champions dei nerazzurri continua (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 22

Il video con le esultanze di Filippo Tramontana in Verona-Inter 0-6, match del turno infrasettimanale della Serie A 2022/2023. Goleada nerazzurra al Bentegodi, con gli uomini di Simone Inzaghi che non falliscono l’appuntamento e proseguono la loro marcia nella lotta per il quarto posto. Nel primo tempo succede tutto in cinque minuti, poi nella ripresa la vittoria dell’Inter assume contorni ancora più netti. Di seguito le reazioni di Tramontana, storico telecronista tifoso nerazzurro.

IL VIDEO