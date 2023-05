Milan-Cremonese 1-1, Calabria: “Preso gol da stupidi, così non si vince”

“È un pareggio che pesa. Non possiamo prendere un gol del genere e dobbiamo essere più concreti davanti. Ci manca troppo il gol, facciamo fatica a concretizzare”. Queste le parole di Davide Calabria ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Milan e Cremonese. “Abbiamo dominato in lungo e in largo subendo un gol da stupidi. Se crei così tanto ma non la butti dentro, una partita non la vinci”.