Masters 1000 Madrid 2023, Borna Coric in semifinale: Altmaier battuto in due set

Borna Coric si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2023. Il croato, testa di serie numero 17 del tabellone spagnolo, ha battuto con un doppio 6-3 il tedesco Daniel Altmaier che dopo aver perso nelle qualificazioni era stato ripescato come lucky loser trovando un tabellone decisamente favorevole. Una vittoria netta quella di Coric, che si è imposto in un’ora e 14 minuti di gioco. Adesso, senza niente da perdere, il croato affronterà il grande favorito Carlos Alcaraz che in due set ha avuto la meglio su Karen Khachanov.

Da applausi la prestazione di Coric al servizio: 90% di punti vinti con la prima, nemmeno una palla break concessa in nove turni di battuta. Altmaier da canto suo ha pagato a caro prezzo il passaggio a vuoto nel quarto game del primo set, quando ha ceduto il break a zero aprendo di fatto la strada al suo avversario. Da quel momento Coric ha perso un solo punto dei successivi tredici giocati al servizio, chiudendo senza patemi sul 6-3. Il secondo set si è immediatamente aperto con un altro break a zero in favore di Coric, che ha avuto l’unico momento “complicato” nel sesto game quando è stato costretto ai vantaggi. Alla fine però è arrivato anche il doppio break per il 6-3 finale.