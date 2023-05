Lazio-Sassuolo 2-0, Sarri: “Scudetto Napoli? Dispiace non averlo vinto io”

“Continuiamo a far soffrire il Napoli? Il destino del Napoli ce lo ha in mano solo lui visti i tantissimi punti di vantaggio. Sono nato a Bacoli, quando vincerà lo scudetto sarò contento anche io, l’unico dispiacere è non averlo vinto io quando ero in panchina”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Sassuolo, che non ha anticipato lo scudetto dei partenopei.

“La squadra ha fatto una buona partita, nella prima mezzora forse la più bella di tutto l’anno. Abbiamo trovato una squadra che ha qualità tecnica – ha spiegato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – appena siamo calati ci hanno fatto soffrire anche se non abbiamo concesso molto. Siamo tornati fuori nel finale, è stata una bella prova”. Sarri ha poi commentato la corsa Champions: “E’ difficile in questo momento gestire le forze, stasera abbiamo fatto qualche cambio. Noi a livello di organico non siamo tra i più forti, siamo una buona squadra ma non una grande squadra. Ci riusciamo con il collettivo, il nostro limite è la mancanza di ricambi di altissimo livello nel reparto offensivo. Se arriviamo tra le prime quattro significa che significa che ci siamo riusciti con il gruppo. Immobile furioso per la sostituzione? Un po’ gli dispiaceva uscire ma in questo momento è nievitabile: non è ancora al 100% visto gli stop di quest’anno”, ha concluso il tecnico della Lazio.