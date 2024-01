Milan-Bologna, Pioli: “Andiamo avanti con rammarico, la vittoria ci avrebbe dato morale”

Le parole di Stefano Pioli dopo il pareggio tra Milan e Bologna: “Andiamo via con rammarico. Abbiamo concesso occasioni a un ottimo Bologna, ma nonostante due rigori sbagliati eravamo riusciti a rimontare e a portarci in vantaggio. Non bisogna mollare in fase difensiva, è un peccato. Abbiamo creato tanto ma purtroppo non è stato sufficiente. Giroud ed Hernandez sono ottimi rigoristi. Questa non è però stata la loro migliore serata in questo senso. Non siamo contenti. Ci sono tante cose positive ma abbiamo dimostrato di dover migliorare su tanti aspetti. Sono convinto che se la gara fosse finita 2-1, la nostra convinzione sarebbe stata diversa. È un peccato. La vittoria ci avrebbe dato morale. Siccome siamo ambiziosi, dobbiamo abbinare prestazioni e risultati. Zirkzee è un grande giocatore, lo seguivo già ai tempi del Bayern Monaco. È fantastico, ha fisicità e qualità. Leao mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. Se lo farà? Non lo so”.