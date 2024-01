Highlights Scafati-Treviso 95-93: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

Scafati batte Treviso per 95-93. I padroni di casa dominano la partita, ma nell’ultimo quarto di gioco Treviso si accende e rimonta. Il finale è da cardiopalma, con Scafati che riesce a mantenersi in testa. Questi i momenti migliori del match, valido per la diciottesima giornata di campionato: