Milan-Bologna 2-2, la reazione di Mauro Suma al pareggio casalingo dei rossoneri (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

La reazione di Mauro Suma al pareggio del suo Milan nella sfida casalinga contro il Bologna. Zirkzee porta in vantaggio i rossoblù in un primo tempo molto teso, in cui i rossoneri sprecano anche un rigore con Giroud prima di trovare il pareggio con Loftus-Cheek. Anche nella seconda frazione succede di tutto: Theo Hernandez sbaglia un altro calcio dal dischetto e ci pensa ancora Loftus-Cheek a siglare la sua doppietta. Ma non è finita, perché nel finale il terzo rigore di serata, questa volta a favore del Bologna, viene segnato: Orsolini sigla il 2-2. Di seguito la reazione del giornalista tifoso rossonero.