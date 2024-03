F1, Vasseur infiamma i tifosi della Ferrari: “Lottare per il Mondiale? Forse è presto, ma vogliamo batterci”

“Se possiamo essere competitivi per il Mondiale Costruttori? Questo è l’obiettivo, ma anche batterci per il Mondiale piloti anche se quest’anno forse è un po’ presto ma vedremo”. Fred Vasseur non pone limiti alla Ferrari dopo la splendida doppietta di Melbourne. In Australia ha vinto Sainz, che il prossimo anno lascerà il volante ad Hamilton (“Ho grande rispetto per Carlos come uomo e come pilota, quando gli ho detto della scelta di Hamilton ci siamo promessi che avremmo spinto fino all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio”) ma soprattutto si è avuta conferma di una Rossa “più facile da guidare, da capire nei comportamenti, non dà sorprese, usura meno le gomme e ci permette di attaccare”. Intervistato dal Tg1, il team principal della Ferrari avverte però che “i weekend non saranno come tutti quelli di Melbourne, alla squadra chiedo di non fare errori, di migliorare un passo alla volta e conservare la stessa determinazione. Novità a Suzuka? No, è troppo presto, il compito ora è capire bene la macchina e tirare fuori il massimo perchè ancora non l’abbiamo fatto”. “Cosa vorrei far trovare ai tifosi Ferrari nell’uovo di Pasqua? Trofei, ma con un uovo abbastanza grande”, sorride Vasseur.