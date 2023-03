Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 20 marzo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di lunedì 20 marzo 2023. Si parte con il tabellone di qualificazione maschile, mentre prosegue il draw cadetto femminile. Saranno due i tennisti italiani in campo, vale a dire Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi, opposti rispettivamente a Zhang e Klein. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA LUNEDI 20 MARZO (ORARI ITALIANI)

GRANDSTAND

Dalle ore 16.00 – Bjorklund vs (22) Zidansek

A seguire – (4) Muchova vs Kucova

A seguire – Navarro vs (16) Schmiedlova

A seguire – (1) Gracheva vs Stearns

BUTCH BUCHOLZ

Dalle ore 16.00 – (3) Thompson vs Olivo

A seguire – (10) Eubanks vs (WC) Shelbayh

A seguire – (6) Kokkinakis vs Collarini

Non prima delle ore 21.30 – (1) Borges vs Johnson

COURT 1

Dalle ore 16.00 – (PR) Klahn vs (21) Machac

A seguire – (WC) Blockx vs (19) Watanuki

A seguire – (7) Garin vs Uchida

A seguire – (WC) Tien vs (24) Struff

COURT 7

Dalle ore 16.00 – (10) Grabher vs (21) Martincova

A seguire – Juvan vs (WC) Hunter

A seguire – (12) Tsurenko vs (20) Dart

A seguire – (8) Tomova vs (14) Golubic

COURT 5

Dalle ore 16.00 – Hibino vs (19) Frech

A seguire – (WC) Sebov vs Burrage

A seguire – Yastremska vs (15) Friedsam

A seguire – Siegemund vs (24) Lys

COURT 2

Dalle ore 16.00 – Meligeni Alves vs (16) Basilashvili

A seguire – (2) O’Connell vs Hanfmann

A seguire – (WC) Paire vs (17) Brouwer

A seguire – (9) Kovacevic vs Marterer

COURT 3

Dalle ore 16.00 – (4) Gomez vs Skatov

A seguire – (8) Altmaier vs (WC) Damm

A seguire – (11) Albot vs Ymer

A seguire – Holt vs (18) Gojo

COURT 6

Dalle ore 16.00 – (12) Safiullin vs Moreno de Alboran

A seguire – Klein vs (14) Arnaldi

A seguire – Wu vs (15) Kotov

A seguire – (5) Zhang vs Bellucci

COURT 4

Dalle ore 16.00 – Misolic vs (20) Ugo Carabelli

A seguire – Blancaneaux vs (22) Hijikata

A seguire – Vukic vs (13) Duckworth

Non prima delle ore 21.30 – Tabilo vs (23) Shevchenko