Inter-Juventus, Marocchi e Marchegiani in coro: “Impossibile capire se era mani di Rabiot”

Uno dei temi più dibattuti nel corso della puntata di Sky Calcio Club è stato il presunto fallo di mano di Adrien Rabiot, da cui è nato il gol vittoria di Kostic in Inter-Juventus. Secondo Luca Marchegiani è impossibile avere la certezza dell’accaduto: “Dal video non si capisce bene perché il pallone non cambia traiettoria. Mi sembra difficile prendere una decisione certa, quando l’immagine non è chiara fa molto la reazione di chi è lì vicino“. A fargli eco è stato Giancarlo Marocchi, che ha spiegato: “Inizialmente ero certo che fosse fallo di mano, ma dopo aver rivisto le immagini sorge qualche dubbio. Se dovessi scommettere un euro faticherei a dire se c’era o meno il fallo di mano“.