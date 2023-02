Messi, futuro in bilico: incontro tra il padre agente e il Barcellona

Ormai da mesi il futuro di Lionel Messi è in bilico. Il rinnovo con il PSG non è ancora arrivato e a giugno il suo contraddo è in scadenza. Ecco quindi che riappare sullo sfondo il Barcellona. Secondo “Catalunya Radio”, lo scorso giovedì il presidente blaugrana Joan Laporta avrebbe incontrato Jorge Messi, papà e agente di Leo. Il Barça non ha mai chiuso al ritorno del campione argentino, che però dovrebbe accettare un ingaggio ridotto vista la situazione economica del suo vecchio club ma in Catalogna filtra un pizzico di ottimismo: questo incontro viene visto come un primo passo per riallacciare i rapporti.