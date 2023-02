Benfica, sospetta corruzione durante la stagione 2017/2018 per entrare in Champions League

Anche il calcio portoghese rischia di essere travolto da un nuovo scandalo, nell’ambito dell’indagine che da 5 anni viene portata avanti sul Benfica. Secondo quanto riporta “Cnn Portugal” è emerso un sospetto di corruzione relativo all’ultimo turno del campionato 2017/2018, quando la squadra di Lisbona si assicurò la qualificazione alla Champions a scapito dei cugini dello Sporting. Al Da Luz, infatti, il Benfica vinse 1-0 sulla Moreirense grazie a un rigore concesso per fallo di Alfa Semedo: al termine di quella stagione la Moreirense incassò dal Benfica 2,5 milioni di euro per il 50% del cartellino del calciatore. Semedo giocò metà stagione al benfica, prima di essere ceduto in prestito ad Espanyol, Nottingham Forest e Reading. Il Benfica, grazie a quella vittoria, si garantì il secondo posto alle spalle del Porto già campione e l’accesso alla Champions che avrebbe portato nelle casse del club 43 milioni di euro.