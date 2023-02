Sci freestyle, Mondiali Bakurani 2023: il vento non dà tregua, nuovo rinvio per le qualificazioni aerials maschili

Il vento non dà tregua agli organizzatori dei Mondiali di sci freestyle a Bakurani, in Georgia. Per il secondo giorno consecutivo sono state infatti posticipate le qualificazioni aerials maschili, che in linea teorica si sarebbero dovute disputare già ieri. Invece prima il rinvio a oggi e questa mattina il nuovo rinvio a domani. Se le condizioni meteo non daranno problemi, domani dovranno essere disputate le qualificazioni e poi la fase finale maschile e anche l’atto conclusivo femminile, le cui eliminatorie sono andate invece regolarmente in scena ieri.