Memphis Grizzlies-LA Lakers stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, gara-1 della serie playoff NBA 2022/2023. Con una grande seconda metà di stagione, complice un roster quasi rivoluzionato, i Lakers sono riusciti a conquistare la post-season con il settimo seed. Il loro cammino inizia da Memphis, che deve fare i conti con le assenze pesanti di Brandon Clarke e soprattutto Steven Adams. La palla a due è prevista per questa sera alle ore 21:00 italiane. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass.