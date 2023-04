Milwaukee Bucks-Miami Heat stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Milwaukee Bucks e Miami Heat, gara-1 della serie playoff NBA 2022/2023. La prima favorita della Eastern Conference scende in campo contro degli Heat che in questa stagione hanno probabilmente un po’ deluso le aspettative. Jimmy Butler e compagni sono riusciti ad ottenere l’ultimo pass disponibile attraverso i play-in, ma ora il compito si fa decisamente complicato contro Antetokounmpo e soci. La palla a due è prevista per questa sera alle ore 23:30 italiane. Diretta in esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass.