Roma-Udinese oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi, domenica 16 aprile alle ore 20:45, proseguirà la 30esima giornata della Serie A 2022/2023, e, allo Stadio Olimpico, andrà in scena l’interessante sfida tra Roma e Udinese. I giallorossi sono terzi in classifica con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte), mentre i bianconeri sono decimi a quota 39 (9 vittorie, 12 pareggi, 8 sconfitte). Nella gara d’andata, disputatasi il 4 settembre 2022, il team guidato da José Mourinho ha trionfato con il nettissimo punteggio di 4-0 e, in generale, la Roma ha vinto 15 degli ultimi 20 scontri diretti, con 2 pareggi e 3 successi dell’Udinese. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn.