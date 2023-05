Medvedev-Hanfmann in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Daniil Medvedev affronterà Yannick Hanfmann nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Il russo recentemente ha dichiarato come si stia impegnando al massimo per ottenere risultati anche sul rosso e qui a Roma ha certamente una buona chance per arrivare al secondo fine settimana. Dopo la vittoria ai danni di Zverev ora parte decisamente favorito contro Hanfmann. Il tedesco è sempre stato un giocatore che ha amato la terra rossa e in queste settimane si sta prendendo le sue soddisfazioni anche a questo livello. A Madrid arrivarono gli ottavi dopo aver battuto Musetti, qui in Italia ci sono i quarti dopo aver sconfitto ben due top-10 in Taylor Fritz e Andrey Rublev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Medvedev e Hanfmann scenderanno in campo giovedì 18 maggio non prima delle ore 15. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questo incontro di quarti di finale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.