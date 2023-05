Tsitsipas-Coric in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà Borna Coric nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Il tennista di Atene dopo le due prestazioni convincenti contro Sonego e Musetti si trova ad affrontare Coric, che dopo un periodo tutt’altro che positivo durante i primi mesi dell’anno sembra ora in gran ripresa. Quarti di finale a Madrid e ora stesso traguardo raggiunto nella Città Eterna. Dalla sua, il croato ha anche i precedenti: ha infatto vinto ben tre partite su quattro, con Tsitsipas che finalmente quest’anno è riuscito a batterlo alla United Cup in tre set. In teoria ci sarebbe anche un altro match, giocato proprio a Roma nel 2018, ma in quella circostanza Coric si ritirò dopo pochi games.

Tsitsipas e Coric scenderanno in campo giovedì 18 maggio non prima delle ore 20.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questo incontro di quarti di finale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.