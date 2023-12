Medagliere gare olimpiche di tutti i Mondiali 2023: la classifica delle nazioni in attesa di Parigi 2024

Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci per lo sport italiano, soprattutto in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: ecco il medagliere di tutte le gare olimpiche dei Mondiali 2023. Quest’anno si sono svolti ben 34 Campionati del mondo di discipline inserite nel programma a cinque cerchi, che hanno dato un assaggio di quello che potrà accadere alle prossime Olimpiadi. Ma come si è posizionata l’Italia nella classifica complessiva delle nazioni? Per stilare questa classifica sono state considerate le gare che si sono svolte nella rispettiva rassegna iridata con le stesse modalità con cui si svolgeranno a Parigi 2024.

Non sono state conteggiate quindi, per esempio, le medaglie dei 50 metri rana, dorso e farfalla del nuoto, la 35 km di marcia o il compound di tiro con l’arco (specialità non olimpiche), così come le medaglie di categorie di peso non olimpiche (alle Olimpiadi alcune verranno anche accorpate, ad esempio nel sollevamento pesi ma non solo). Non sono state considerate neanche le gare di duetti femminili e squadre di nuoto artistico o le finali di specialità di ginnastica ritmica, visto che a Parigi ci saranno solo prove combinate e all-around.

Inoltre, dato che nel calcio alle Olimpiadi la Gran Bretagna sarà rappresentata dall’Inghilterra, nella seguente classifica è stata conteggiata anche la medaglia d’argento conquistata dalle Lionesses ai Mondiali femminili. Da sottolineare, infine, che sono state conteggiate entrambe le medaglie di bronzo in quegli sport (come scherma, judo, pugilato) che ai Mondiali vedono, appunto, due terzi posti e invece ai Giochi assegnano un solo bronzo. Di seguito, scopriamo quindi il medagliere delle gare olimpiche di tutti i Mondiali 2023.

Medagliere gare olimpiche di tutti i Mondiali 2023

(medaglie d’oro – medaglie d’argento – medaglie di bronzo)