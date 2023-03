Matteo Berrettini-Ymer stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Matteo Berrettini affronterà Elias Ymer al secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Non poteva sperare in debutto migliore il tennista romano, al ritorno in campo dopo oltre un mese di stop, che ha vinto sette game contro Molcan prima che quest’ultimo si ritirasse sul punteggio di 6-0 1-0. Matteo ha dunque trascorso in campo appena tre quarti d’ora prima di staccare il pass per il secondo turno. Buone notizie anche per quanto riguarda il suo spot di tabellone, che si è aperto dopo il forfait di Cameron Norrie. Il prossimo avversario di Berrettini sarà infatti lo svedese Ymer, ripescato come lucky loser e vittorioso al primo turno su Mannarino. Matteo ha vinto entrambi i precedenti e partirà nettamente favorito.

Matteo Berrettini ed Elias Ymer scenderanno in campo stanotte, tra mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, come terzo match a partire dall’01:00 (18:00 ore locali) sul Grandstand (al termine della sfida tra Alex De Minaur e Jacopo Berrettini). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Matteo Berrettini e Ymer. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione messicana.