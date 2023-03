Jacopo Berrettini-De Minaur stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Jacopo Berrettini affronterà Alex De Minaur al secondo turno del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Prosegue la favola del fratello di Matteo, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, onorando la wild card che gli era stata concessa dagli organizzatori, si è anche tolto la soddisfazione di vincere il primo match in carriera in un main draw Atp. L’azzurro ha infatti superato al primo turno Oscar Otte, beneficiando del ritiro del tedesco nel terzo set, arrivato dopo un ottimo tie-break conquistato dal romano. L’asticella ora si alza visto che sulla strada di Jacopo ci sarà un ex top 20 come l’australiano De Minaur, ovviamente favorito alla vigilia. Sognare però non costa nulla e l’azzurro tenterà di giocarsela fino alla fine.

Jacopo Berrettini e Alex De Minaur scenderanno in campo stanotte, tra mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, come secondo match sul Grandstand a partire dall’01:00 (18:00 locali), al termine di Lopez-Tiafoe. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Jacopo Berrettini e De Minaur. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione messicana.