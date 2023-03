Futsal, qualificazioni Mondiali: l’Italia batte 6-3 la Macedonia del Nord

di Mattia Zucchiatti 32

L’Italia di Futsal al Palacatania, davanti a 3.500 spettatori, ha superato i 6-3 la Macedonia nella gara di qualificazioni mondiali. Gli azzurri sono sempre più primi del loro girone con 7 punti. Al 3′ Cutrupi sblocca il risultato, ma Krstevski trova il pari immediato. Musumeci riporta gli Azzurri nuovamente avanti all’8′ con un grande tiro a volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stavolta il pareggio macedone è di Petrovic all’undicesimo. Di Marcelinho l’ultimo gol prima del riposo. La Macedonia è viva e ad inizio ripresa raggiunge gli azzurri con la rete di Rangotov. I gol del definitivo 6-3 sono di Marcelinho, Motta e Calderolli. La capolista Italia sfiderà la Svezia l’8 marzo per staccare il pass per l’Elite Round.

Soddisfatto Massimiliano Bellarte: “Mi aspettavo questo tipo di partita, sapevamo quanto la Macedonia del Nord fosse un avversario complicato. Di solito campeggia nelle menti di tutti l’illusione della perfezione: siamo all’interno di un processo di rinnovamento e la perfezione non esiste. Il palazzetto pieno ci ha consegnato emozioni fortissime: oggi è stato eccezionale. La pelle d’oca avuta durante l’inno è stato qualcosa che non dimenticheremo mai. Giocare in un ambiente così, rende tutto più bello”.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 6-3 (3-2 pt)

ITALIA: Bellobuono, Musumeci, Merlim, Motta, Cutrupi, Pietrangelo, Galletto, Isgrò, Calderolli, Donin, Cutrignelli, Marcelinho, Lo Cicero, Di Eugenio. Ct Bellarte

MACEDONIA DEL NORD: Petrovski, Leovski, Micevski, Rangotov, Petrovic, Stojanovski, Leveski, Stojkovski, Krstevski, Ceka, Blagojevski, Ramadani, Arsovski, Seferi. Ct Skenderovski

MARCATORI: 2’43’’ pt Cutrupi (I), 5’34’’ Krstevski (M), 7’27’’ Musumeci (I), 10’57’’ Petrovic (M), 16’02’’ Marcelinho (I), 1’36’’ st Rangotov (M), 3’35’’ Marcelinho (I), 5’17’’ Motta (I), 16’21’’ Calderolli (I)

AMMONITI: Ramadani (M), Krstevski (M)

ARBITRI: Vrijens (BEL), Boelen (BEL), Alageyik (BEL), CRONO: Zannnola (ITA)

NOTE: Presenti 3550 presone

LA CLASSIFICA*

Italia 7 (3)

Svezia 3 (2)

Macedonia del Nord 1 (3)