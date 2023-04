Masters1000 Montecarlo: De Minaur fa fuori Murray, bene Thiem e Cerundolo

Al Monte-Carlo Country Club si inizia ad entrare nel vivo del Masters 1000 monegasco, con tanto pubblico a fare da cornice in una semi-soleggiata giornata di pasquetta. Oltre al ritorno al successo di Matteo Berrettini, c’è da segnalare la sconfitta della testa di serie numero 11 Cameron Norrie, che sarebbe potuto essere proprio l’avversario dell’azzurro al secondo turno. Invece il britannico è stato sconfitto con lo score di 6-3 6-4 da Francisco Cerundolo, il quale dimostra di saper giocare bene anche al di fuori del torneo di Miami.

Fuori anche Andy Murray, che sulla carta si pensava potesse dare vita ad una lunga ed estenuante lotta sul Court Rainier III con Alex De Minaur. Invece l’australiano ha disposto facilmente dell’ex numero uno al mondo, imponendosi 6-1 6-3. La squadra del Regno Unito deve accontentarsi della bella vittoria di Jack Draper, capace di superare 6-3 7-5 l’argentino Sebastian Baez, certamente più a suo agio sui campi in terra battuta.

Grande partita di Dominic Thiem, l’austriaco dà segni di ripresa e in chiusura di giornata sconfigge Richard Gasquet. Primo set senza storia, dopo un secondo game combattuto Thiem prende il largo e domina in lungo e in largo chiudendo la prima frazione di gioco per 6-1. Nel secondo set il break arriva nel terzo game, Gasquet prova a rimanere attaccato alla partita, ma sui turni di servizio dell’austriaco non si gioca: 6-1 6-4 lo score finale.

In mattinata due battaglie che hanno superato le due ore e mezza di gioco hanno visto protagonisti gli olandesi Tallon Griekspoor e Botic Van De Zandschulp: il primo è stato sconfitto in rimonta per 5-7 6-3 6-4 da Stan Wawrinka, mentre il secondo è riuscito a salvarsi dopo aver recuperato uno svantaggio di 6-3 3-1 e annullato due match point prima di superare Fucsovics per 3-6 7-6(2) 6-1.

Il primo avversario di Novak Djokovic sarà il russo Gakhov, che dopo aver superato un po’ a sorpresa le qualificazioni, si concede anche il lusso di battere Mackenzie McDonald e sfidare domani il primo giocatore del ranking mondiale. Vittorie facili in due set anche per Bonzi, Popyrin e Struff, rispettivamente su Zapata-Miralles, Lajovic e Ramos-Vinolas.