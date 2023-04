Juventus, grigliata di Pasquetta per i giocatori con le famiglie

Nonostante la recente e cocente sconfitta subita in campionato contro la Lazio (2-1), in casa Juventus si respira un clima di festa e serenità in questo lunedì di Pasquetta. Alla Continassa, infatti, la mattina è trascorsa con una bella seduta di allenamento in compagnia dei tifosi sugli spalti, poi i giocatori si sono intrattenuti a tavola, accompagnati ognuno dalle rispettive famiglie, per una grigliata. Massimiliano Allegri ha potuto approfittare della situazione per dedicarsi all’altra sua grande passione, il basket, come testimoniato dal video pubblicato sui social della Juventus.

