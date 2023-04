Masters 1000 Montecarlo 2023, subito fuori in doppio Bolelli e Musetti: passano Fritz e Rune

Simone Bolelli e Lorenzo Musetti vengono subito eliminati dal torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo, sconfitti da Taylor Fritz e Holger Rune con il punteggio di 7-6 6-2. Il duo formato dai due singolaristi top ten ha fatto la voce grossa contro la coppia azzurra, che si è pian piano spenta dopo un vivace inizio. Dopo pochi minuti, infatti, Bolelli e Musetti conducevano per 3-1 con break di vantaggio, ma da quel monento in poi sono stati gli avversari a giocare meglio per tutto il resto dell’incontro. Fritz e Rune, che avrebbero potuto evitare il tiebreak se avessero sfruttato i due set point avuti a disposizione sul 6-5, hanno chiuso 7-6(5) la prima frazione e hanno conquistato un break in apertura di secondo set, involandosi verso un successo maturati in 1 ora e 24 minuti.