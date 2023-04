Masters 1000 e Wta Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 25 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Madrid per la giornata di martedì 25 aprile 2023. Giornata piena alla Caja Magica, dove si completano i due tabelloni di qualificazioni, ma partono anche gli incontri del main draw femminile. Ad esordire è anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, che scenderà in campo nell’Arantxa Sanchez Stadium contro la ceca Barbora Strycova. In più, saranno impegnati nelle qualificazioni Errani, Vavassori ed infine Cecchinato-Zeppieri in un derby per conquistare il main draw. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA MARTEDI’ 25 APRILE

MANOLO SANTANA STADIUM

Dalle 10:00 – Niemeier vs Wang

a seguire – Cirstea vs Davis

a seguire – Kontaveit vs Muchova

a seguire – Kanepi vs Rogers

a seguire – Zanevska vs Kenin

a seguire – L. Fruhvirtova vs Volynets

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Dalle 10:00 – Bogdan vs Bondar

a seguire – Strycova vs Cocciaretto

a seguire – Zhu vs Mario

a seguire – Putintseva vs Liu

STADIUM 3

Dalle 10:00 – Mandlik vs Bouchard

a seguire – Parrizas Diaz vs Korpatsch

a seguire – Errani vs Burrage

a seguire – TBD

STADIUM 4

Dalle 11:00 – Rincon vs Genier

a seguire – Altmaier vs Rodionov

non prima delle 14:30 – Hanfmann vs Cazaux

a seguire – Gojo vs Andujar o Piros

STADIUM 5

Dalle 10:00 – Schmiedlova vs Birrell

a seguire – Grabher vs Yastremska

a seguire – Friedsam vs TBD

a seguire – Vondrousova vs Townsend

STADIUM 6

Dalle 11:00 – Cecchinato vs Zeppieri

a seguire – Uchida vs Paire

non prima delle 14:30 – Kotov vs Delbonis o Watanuki

a seguire – Safiullin o Sousa vs Ymer o Ofner

STADIUM 7

Dalle 10:00 – Tomova vs Burel

a seguire – Ruse vs Jeanjean

a seguire – Rakhimova vs Siegemund

a seguire – Burillo Escorihuela vs TBD

STADIUM 8

Dalle 11:00 – Struff vs Karatsev

a seguire – Meligeni Alves vs Vavassori

non prima delle 14:30 – Arnaldi o Misolic vs Fils

a seguire – Shevchenko o Bellier vs Tseng o Cerundolo