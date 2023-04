Juventus, La Stampa: Landucci shock a Spalletti, “Pelato di m***a, ti mangio il cuore”

L’edizione odierna de ‘La Stampa’ ha riportato un evento shock accaduto al termine di Juventus-Napoli, gara disputatasi domenica 23 aprile e terminata 1-0 in favore della capolista, che si è imposta grazie ad un gol al 93′ di Giacomo Raspadori, rete che ha messo virtualmente messo la parola ‘fine’ su qualsiasi residuo discorso scudetto. L’episodio in questione riguardarebbe alcune frasi che Marco Landucci, vice allenatore dei bianconeri, avrebbe pronunciato nei confronti di Luciano Spalletti, tecnico dei partenopei e principale fautore del terzo tricolore del Napoli. Secondo il referto federale, riporta ‘La Stampa’, “i due si venivano a trovare a circa un metro di distanza l’uno dall’altro. In tale frangente, Landucci rivolgeva all’indirizzo di Spalletti le seguenti parole: ‘Pelato di m***a, ti mangio il cuore’. Spalletti, nell’imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del Napoli, non reagiva nei confronti di Landucci”. L’episodio, si spiega ancora nel quotidiano, sarebbe stato scoperto da uno degli investigatori federali presenti all’Allianz Stadium domenica sera, il quale avrebbe visto e sentito quanto accaduto “in maniera chiara ed inequivocabile”.