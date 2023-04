Atalanta, De Roon nella bufera: “Quando sei di Rotterdam e batti la Roma” e dito medio (FOTO)

Accade del clamoroso sul profilo Instagram di Marten de Roon dopo il 3-1 con cui l’Atalanta, lunedì sera, ha battuto la Roma nella 31esima giornata di Serie A. Il centrocampista olandese è spesso ironico sui propri canali social ed è, infatti, uno dei calciatori più seguiti della Dea e del nostro campionato in generale. Ieri, però, è stato superato il limite: De Roon, infatti, ha pubblicato un meme nel quale l’immagine mostra se stesso con un dito medio abbastanza in mostra. La descrizione, che spiega il perché della fotografia, ha fatto infuriare i tifosi giallorossi: “Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma”. Una vera e propria caduta di stile da parte del 32enne atalantino, con il post che potrebbe addirittura finire sotto l’analisi della Procura Federale. Chiaro il riferimento al Feyenoord, appena eliminato dalla Roma nei quarti di Europa League e un anno fa nella finale della Conference League, un club che lo ha fatto giocare nelle sue giovanili per sei anni. Una sorta di vendetta quella di De Roon, con un’appendice che ha istigato una serie di risposte social da parte dei tifosi del team capitolino. Il giocatote potrebbe non cavarsela con delle semplici scuse.

