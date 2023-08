Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023: programma, orari e ordine di gioco 13 agosto

Ecco il programma di domenica 13 agosto del Masters 1000 e Wta di Cincinnati 2023. Sul cemento americano del ‘Western & Southern Open’ si completano le qualificazioni e si giocano alcuni dei primi turni del tabellone principale. Campo centrale per Jasmine Paolini, che si giocherà il main draw contro Osorio. A seguire il derby statunitense tra Shelton ed Eubanks, nel serale Tiafoe sfida Griekspoor. In campo anche Martina Trevisan, come terzo match in programma sul Grandstand contro l’americana Townsend. Di seguito l’ordine di gioco completo con orari italiani.

Centre Court

Ore 16, Li vs Cornet (qualificazioni)

Non prima delle 17.30, Paolini vs Osorio (qualificazioni)

Non prima delle 20, Shelton vs Eubanks

Non prima di mezzanotte, doppio

A seguire, Tiafoe vs Griekspoor

Grandstand

Ore 16, Fils vs Zhang (qualificazioni)

Non prima delle 18, Shevchenko vs Schwartzman (qualificazioni)

A seguire, Townsend vs Trevisan (qualificazioni)

Non prima di mezzanotte, Gasquet vs Mannarino

Porsche Court

Ore 16, Gracheva vs Bucsa (qualificazioni)

Ore 18, Wang vs Putintseva (qualificazioni)

A seguire, Marino vs Navarro (qualificazioni)

Court 4

Ore 16, Thompson vs Huesler (qualificazioni)

A seguire, Kokkinakis vs Galan (qualificazioni)

A seguire, Sasnovich vs Parks (qualificazioni)

Court 7

Ore 16, Noskova vs Parry (qualificazioni)

Non prima delle 18, Lajovic vs Kubler (qualificazioni)

Court 8

Ore 16, Altmaier vs Moutet (qualificazioni)

Non prima delle 18, Popyrin vs Purcell (qualificazioni)

Non prima delle 20, doppio

A seguire, Barrere vs Nishioka