Toronto, show Sinner-Paul: scambio da 46 colpi a ritmo incredibile (VIDEO)

di Valerio Carriero 20

Jannik Sinner e Tommy Paul illuminano la notte nel Masters 1000 di Toronto 2023 con alcuni punti giocati a ritmo altissimo. Tra questi, il pazzesco scambio vinto dall’azzurro per annullare una palla break nel settimo game. Sono 46 i colpi totali a velocità folle, il primo a cedere è l’americano che non contiene l’ennesima accelerazione di dritto di Sinner. Nel video in alto il punto più bello della semifinale.

