Masters 1000 Toronto 2023, Sinner: “Conosco le sensazioni prima di una grande finale”

Jannik Sinner ci riprova a Toronto. Dopo le due sconfitte a Miami nel 2021 e 2023, il tennista italiano avrà a disposizione un’altra opportunità per portare a casa il primo Masters 1000. “Sono già stato in questa situazione un paio di volte, quindi conosco le sensazioni prima di una grande finale. Spero di dimostrarlo domenica – le sue parole in conferenza stampa – De Minaur? Ha dimostrato di essere un giocatore incredibile, dovrò tirar fuori il mio miglior tennis. Ci conosciamo bene, a volte ci alleniamo insieme a Monaco. Sappiamo esattamente cosa aspettarci l’uno dall’altro ed è bello condividere con lui un momento del genere. Sarà una grande sfida e io amo le sfide“.

GLI HIGHLIGHTS

Nella semifinale contro Paul la tensione si è fatta sentire soprattutto in battuta. “Non stavo servendo bene, soprattutto sulla prima di servizio, ma ho cercato di restare nel presente e giocare nel modo giusto – analizza Sinner – Ho provato a dimenticare quello che è successo mentre servivo per il match, mi sentivo sicuro ma è sempre difficile quando hai tante opportunità e non le sfrutti. Sono contento di come ho reagito”.

Sinner promuove anche il binomio Cahill-Vagnozzi sulla sua panchina. “Darren sa come prepararsi per i grandi momenti, le grandi partite, ne ha viste tante durante la sua carriera di allenatore, oltre ad essere un personaggio importante. Ti dà fiducia, è sempre rilassato, lavoriamo molto in campo. Simone ne sa tantissimo a livello di colpi. Un mix davvero bello”.