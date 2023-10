Masters 1000 Shanghai 2023, Sinner esordio con il brivido: batte Giron e vola alle Atp Finals

Jannik Sinner vince anche all’esordio a Shanghai. Nel torneo Masters 1000 che si disputa sul cemento cinese, il neo numero quattro del mondo supera l‘americano Marcos Giron con il punteggio finale di 7-6(7) 6-2 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Primo set molto complicato per l’azzurro nel quale ha dovuto annullare ben quattro set point, di cui tre consecutivi e uno anche grazie ad un nastro vincente. Un successo che proietta aritmeticamente Sinner alle Atp Finals di Torino. Domani, al terzo turno, Jannik se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez.

PRIMO SET – Si gioca indoor per via della pioggia. L’inizio di partita è complicato per Sinner, l’azzurro non riesce ad essere cinico e concreto e allora nel secondo game, avanti 30-0, perde subito la battuta ed il match si complica. Giron gioca bene, quasi spensierato, e spinge forte con i fondamentali. Jannik si crea le occasioni per recuperare il break, sia nel terzo che nel quinto gioco, ma Giron tiene bene e si invola sul 4-1. Sinner però non molla e alla fine, con perseveranza, recupera lo svantaggio impattando sul 4-4. L’equilibrio regna sovrano e si arriva al tie-break dove Giron parte meglio e si porta addirittura sul 6-3. Sinner annulla bene i primi due set point, nel terzo invece c’è tanta fortuna da parte dell’azzurro che approfitta di un nastro vincente che lo porta sul 6-6. Giron non sfrutta un quarto di set point, mentre il numero uno d’Italia è cinico e alla prima occasione vince il set per 9-7.

SECONDO SET – Il peggio è ormai passato per Jannik che nel secondo parziale parte forte e si invola sul 2-0. Quando tutto sembra ormai finito, Giron però con uno scatto d’orgoglio riesce a recuperare il break di svantaggio. Ma è solo un’illusione per l’americano che poco dopo ricede nuovamente il servizio e stavolta il numero uno d’Italia non si volta più indietro: si incammina verso il terzo turno, tiene la battuta, sale sul 4-1 e con un altro break chiude i giochi. Sul match point da segnalare una grande risposta in salto di rovescio vincente. Jannik tornerà in campo domani contro l’argentino Sebastian Baez.