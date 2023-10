Fabio Caressa e sua figlia Eleonora a Pechino Express: “Lascerò conduzione del club per un mese”

Fabio Caressa lascia per un mese la conduzione del club di Serie A. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista di Sky Sport a ‘Radio Deejay’: Caressa, insieme a sua figlia Eleonora, prenderà parte del cast della nuova edizione di Pechino Express che si svolgerà in Vietnam. Ovviamente il viaggio e la partecipazione al programma non consentirà al giornalista di presenziare nel salotto della domenica sera della pay-tv. “Dopo 35 anni prendo un mese sabbatico, la prossima è la mia ultima puntata per un mese – ha dichiarato Caressa – non ho mai saltato una domenica di campionato per 35 anni. Sto già studiando il vietnamita. Se ti propongono un viaggio così con tua figlia, dici no?”. Sky non ha ancora reso noto chi lo sostituirà per questo mese in cui sarà a Pechino Express.

I PARTECIPANTI DI PECHINO EXPRESS 2023

– Fabio ed Eleonora Caressa

– Damiano e Massimiliano Carrara

– Artem e Antonio Orefice

– Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi

– Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

– Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

– Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

– Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi