Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il programma, le date e gli orari del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, torneo in programma dal 30 ottobre al 5 novembre nella capitale francese. Al via l’ultimo Mille della stagione, che mette in palio punti estremamente preziosi per la qualificazione alle Finals di Torino. A guidare il seeding è Novak Djokovic, il quale torna in campo dopo l’accoppiata US Open-Coppa Davis che l’ha poi spinto a saltare la Coppa Davis. Al via anche tutti gli altri big, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, passando per Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e ovviamente Jannik Sinner, determinato a consolidare la quarta posizione nel ranking in questo finale di stagione. Oltre a lui, ci sono altri due italiani ammessi direttamente nel main draw, vale a dire Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Dovrà invece passare dalle qualificazioni Lorenzo Sonego.

La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del torneo e seguirà le sette giornate di incontri mediante i propri canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming attraverso le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) o NOW (previo abbonamento). Come sempre, anche Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana mediante dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del tradizionale appuntamento parigino. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA, DATE E ORARI MASTERS 1000 PARIGI-BERCY

Lunedì 30 ottobre

1^giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW

1^giornata dalle 11:00 alle 21:30 su Sky Sport Uno e NOW

Martedì 31 ottobre

2^giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11:00 alle 19:30 su Sky Sport Uno e NOW

Mercoledì 1 novembre

3^giornata dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11:00 alle 22:3o su Sky Sport Uno e NOW

Giovedì 2 novembre

ottavi di finale dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11:00 alle 22:30 su Sky Sport Uno e NOW

Venerdì 3 novembre

1°quarto di finale alle ore 14:00 su Sky Sport Tennis e NOW

2°quarto di finale alle ore 16:00 su Sky Sport Tennis e NOW

3°quarto di finale alle ore 19:30 su Sky Sport Tennis e NOW

4°quarto di finale alle ore 21:30 su Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 4 novembre

1^semifinale alle ore 14:00 su Sky Sport Tennis e NOW

2^semifinale alle ore 16:30 su Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 5 novembre

Finale alle ore 15:00 su Sky Sport Tennis e NOW