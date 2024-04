Masters 1000 Montecarlo, Ruud: “Oggi non ho trovato l’equilibrio, ma sto andando nella giusta direzione”

Casper Ruud commenta la sconfitta in finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas: “Purtroppo non è stato il mio miglior inizio. Ha trovato il break molto presto. Ho avuto qualche opportunità di breakkare in risposta, ma non ci sono riuscito. Giocavo sempre sulla difensiva, remando, controcorrente. Stef ha giocato molto bene: aggressivo, fantastico con il dritto e penso anche molto bene con il rovescio. Non ho trovato punti deboli nel suo gioco e non ho giocato abbastanza bene, penso che ce ne fossero alcuni piccole occasioni nel secondo set in cui ho avuto opportunità di break, ma se non le converti, vincere la partita è più difficile”. Sulle occasioni perse: “L’unica che ricordo davvero e che rimpiango è quella in cui avevo un dritto e cercavo una parallela, l’ho giocata ed è andata lunga. Ho affrontato Stef in passato, penso che chiunque sia in grado di giocare più aggressivamente e in modo migliore con il diritto finisce per vincere la partita. Entrambi preferiamo il diritto al rovescio. Oggi, però, ha giocato anche con molto pesantemente e molto bene sul rovescio. A volte ero un po’ titubante con il mio all’inizio, ho provato a liberarmi e a prendere quelle palle, ma quando ci sono riuscito mi sentivo come se stessi giocando troppo forte. Oggi non ho trovato l’equilibrio”. Si torna a parlare della vittoria su Djokovic: “È chiaro che la partita contro Novak ieri è stata piuttosto dura. Oggi, onestamente, è stata la prima partita che ho giocato a quest’ora del giorno, in condizioni abbastanza calde. Era un po’ diverso: quando il sole tramonta e si gioca fino a tardi la mattina Nel pomeriggio, il campo non è veloce e le palle non sono così elastiche come oggi. Avevo bisogno di un po’ di tempo per adattarmi alle condizioni e alla velocità del campo. A livello emotivo, mi sono alzato e ho pensato che sarebbe stato oggi il giorno in cui avrei provato a conquistare il mio primo grande titolo. Semplicemente, quando sono sceso in campo non sono riuscito a dare il massimo.”

Ruud prosegue: “Oggi non mi sentivo troppo vicino al titolo perché ho perso in due set contro Stef, anche se anche lui ha giocato molto bene, gliel’ho detto in campo. Ha passato un brutto periodo negli ultimi sei o sette mesi, uscendo dalla vetta -10 per la prima volta dopo tanto tempo. Ora è tornato e penso che sia il posto in cui merita di essere. Quando gioca così, il suo livello è stato spettacolare questa settimana, ma oggi i risultati non hanno funzionato, penso di aver giocato molto bene sulla terra, e battere Djokovic ieri è stata una vittoria fantastica per me e qualcosa da cui spero di acquisire molta fiducia , ma nella prossima occasione o nel prossimo gran finale potrò pensare al fatto di aver già battuto Novak, qualcosa che possa darmi fiducia“. Un confronto con il 2022 e il 2023: “Il 2022 è stato un anno fantastico per me. Il 2023 è stato una delusione se facciamo il paragone, ma ero consapevole che sarebbe stato un anno molto duro, perché avevo tanti risultati da difendere. Quest’anno mi sento tornato; giocando in modo molto più rilassato, senza molto da perdere. Se ci penso, ho ottenuto più cose di quanto pensassi fossero possibili nella mia carriera: quando le raggiungi, vuoi sempre inseguire ancora più successo. Il prossimo sarà il Masters 1000 o un Grande Slam, il mio grande sogno e obiettivo. Penso di aver fatto dei passi avanti, nella giusta direzione, negli ultimi sei mesi, sia a livello tennistico che fisico questo slancio positivo.”