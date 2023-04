Masters 1000 Montecarlo, Berrettini: “Non capisco come una relazione possa impedirti di fare il tuo lavoro”

Alla vigilia dell’inizio del Masters 1000 di Montecarlo 2023, Matteo Berrettini ha concesso un’intervista a Sky Sport, parlando del momento difficile che sta vivendo: “Sto imparando da quello che sta succedendo. Anche se sto attraversando un periodo diverso della mia carriera, sono sempre lo stesso giocatore e la stessa persona. Ho pagato il prezzo del tran tran degli ultimi anni, in cui sono sempre andato al massimo e ho subito parecchi infortuni“.

QUANDO GIOCA BERRETTINI A MONTECARLO?

“Tengo particolarmente al torneo di Montecarlo e spero di provare le stesse sensazioni di qualche tempo fa – ha proseguito Berrettini, per poi fare chiarezza sulla sua tanto discussa relazione con Melissa Satta – Onestamente faccio fatica a rispondere perché non concepisco come una relazione possa impedirti di fare il tuo lavoro. Viviamo nell’era dei social: la gente parla e si è persa l’educazione generale. In fin dei conti, però, ciò che importa davvero è che io sia felice, e lo sono“.