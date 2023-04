Berrettini-Cressy oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Matteo Berrettini se la vedrà contro Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta della città monegasca. Il numero ventidue del ranking mondiale è a caccia di riscatto dopo dei primi quattro mesi di stagione totalmente al di sotto delle aspettative. L’esordio nel Principato non appare proibitivo contro il bombardiere statunitense, temibile sulle superfici rapide ma poco avvezzo alle condizioni più lente. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare.

Anche il tennista a stelle e strisce non sta vivendo un momento esaltante essendo reduce da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Secondo le quote dei bookmakers sarà Berrettini a partire nettamente favorito. Il romano andrà alla ricerca del primo successo in carriera in questo torneo. Ha partecipato soltanto in due occasioni (2019 e 2021) ma entrambe le apparizioni lo hanno visto eliminato all’esordio rispettivamente dal bulgaro Grigor Dimitrov e dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Si gioca per avere accesso al secondo turno, dove il vincitore se la vedrebbe contro uno tra il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero undici, oppure l’argentino Francisco Cerundolo.

Berrettini e Cressy scenderanno in campo oggi (lunedì 10 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00.