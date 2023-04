Ancelotti: “Vorrei rispettare il contratto con il Real Madrid. Spero di ritrovare il Milan a Istanbul”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, toccando vari temi tra cui il suo futuro: “Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e vorrei rispettarlo. Il detto ‘le chiacchiere le porta via il vento’ fa proprio al caso mio“.

Nel mirino dell’allenatore italiano, c’è la Champions League con i Blancos: “Ogni partita è un ostacolo duro, ma ovviamente vogliamo arrivare a vincere. Credo che tutte e otto le squadre rimaste vogliano arrivare a Istanbul. Milan-Napoli? sarà un confronto molto equilibrato. Sarebbe bello ritrovare il Milan a Istanbul, ovviamente glielo auguro perché sono affezionato al club. Se fossi l’allenatore di Milan o Napoli non farei nessun discorso motivazionale visto che i giocatori già lo sono. Piuttosto cercherei di dare loro indicazioni semplici per stemperare la pressione e farli sentire coinvolti“.

Ancelotti ha poi parlato del percorso del figlio Davide: “A maggio finirà il corso per allenatore di Uefa Pro, poi allenerà qualche squadra. Basilea? No, stiamo bene qui e vogliamo continuare. Quando avrà voglia di cominciare da solo la farà e credo anche bene“. Infine, un pensiero su Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale: “Sono molto legato a lui. E’ stata una persona amata da tutti e mi auguro che vada tutto bene. E’ stato un grande presidente, che aiutava nelle difficoltà e metteva pepe nei momenti buoni. Siamo tutti in ansia per lui“.