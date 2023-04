Masters 1000 Montecarlo 2023, uno stanco Medvedev nulla può contro Rune: il danese vince in due set

Holger Rune è il terzo semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 Daniil Medvedev. Un match che il danese ha sempre avuto in controllo, contro il russo che ha decisamente pagato le fatiche di ieri, costretto a giocare fino alle 23:00 inoltrate nel tentativo di riuscire a sconfiggere Zverev dopo tre ore di gioco. Rune invece, fresco come una rosa dopo il walkover per il ritiro di Berrettini, incassa e si va a prendere la semifinale.

Il primo set veniva deciso da un unico break messo a segno dal classe ’03 nel quinto game del match, mentre nella seconda frazione il danese ha avuto bisogno di strappare il servizio due volte al suo avversario per riuscire a chiudere la contesa. Dopo aver fatto il break sull’1-1, infatti, Rune si faceva subito riprendere dal numero cinque mondiale, riportando la frazione in parità. Questa, però, durava solo alcuni giochi. Sul 4-4 arrivava, ai vantaggi, un altro break. Poi, Rune chiudeva per 6-4. In semifinale attende il vincente di Musetti-Sinner, per quella che sarà in ogni caso una semifinale tra stelle del futuro tennistico.