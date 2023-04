Tuffi, Sincro 3 metri World Cup 2023: Tocci e Marsaglia appena fuori dal podio

Prima giornata a Xi’an, in Cina, della tappa d’apertura della World Cup di tuffi. Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza) e Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene) si confermano coppia solida e affidabilissima e chiudono al quarto posto la finale dal sincro da tre metri con 385.86 punti. Buonissima la prova degli azzurri, argento agli Europei di Roma 2022, quinti dopo gli obbligatori, che sommano 94.80 punti; tre liberi che restano tutti ampiamente sopra quota 70 punti, con i super 78.66 sul tuffo più difficile della loro serie, il quadruplo e mezzo avanti. Unica pecca in chiusura di routine i 65.28 del triplo e mezzo ritornato leggermente sporcato da Marsaglia in ingresso ma i giudici sono sembrati troppo severi nei voti. Per salire sul gradino più basso del podio Tocci e Marsaglia dovevano fare meglio dei 389.34 dei tedeschi Lars Rudiger e Moritz Wesemann. Davanti a tutti ci sono i cinesi Daoyi Long e Zongyuan Wang con 484.74, seguiti dai britannici Anthony Harding e Jack Laugher secondi con 414.75. Per Tocci e Marsaglia si è trattato della prima gara internazionale dopo gli Europei di Roma 2022, dove sono saliti insieme sul podio continentale anche dal metro e dai 3 metri.