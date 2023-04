Bayern Monaco, Tuchel assicura: “L’incidente tra Mané e Sané è stato risolto”

Thomas Tuchel rassicura tutti dopo la grave rissa tra Sadio Mané e Leroy Sané, culminata secondo la stampa tedesca in una rissa tra i due attaccanti del Bayern Monaco. Il nuovo allenatore, in conferenza stampa, ha spiegato: “Un turno e una multa sono le conseguenze di quanto accaduto. Non ho assistito al palese incidente. Metterei la mano sul fuoco per Sadio. Tutti sbagliano. È esemplare come ha affrontato la cosa. Ha commesso un errore, ma lui, Leroy Sané e tutta la squadra si sono comportati in modo esemplare nell’affrontarlo. L’incidente è stato risolto”.