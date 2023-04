Udinese, incidente stradale nella notte per Udogie. Il club: “Sarà sanzionato”

“In merito alla notizia dell’incidente stradale che, la scorsa notte, ha coinvolto Destiny Udogie alla guida della sua auto, Udinese Calcio informa che il calciatore non ha riportato alcuna conseguenza e si è regolarmente allenato con la squadra. Udogie, inoltre, come stabilito dal regolamento interno, sarà sanzionato nella misura prevista dallo stesso”. Lo ha comunicato l’Udinese, in risposta alla notizia di un incidente stradale per Destiny Udogie nella notte.